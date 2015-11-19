Из PSD макета сохранить PDF

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Здравствуйте,

требуется сформировать pdf документы из задизайненого PSD, с форматированием текста как в дизайне, вставить ссылки в текст, всего около 20 файлов.

Интересует, в принципе существует ли возможность формировать pdf с нестандартным шрифтом из psd?

Спасибо!

С уважением,

Николай

8 лет назад
chehov
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
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