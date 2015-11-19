Из PSD макета сохранить PDF

Здравствуйте. Необходимо сделать красочную презентацию о компании и схеме работы специалистов. Понятно, доступно, красочно. От Вас - цена, сроки и примеры работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
требуется сформировать pdf документы из задизайненого PSD, с форматированием текста как в дизайне, вставить ссылки в текст, всего около 20 файлов.
Интересует, в принципе существует ли возможность формировать pdf с нестандартным шрифтом из psd?
Спасибо!
С уважением,
Николай
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