Из PSD макета сохранить PDF

Здравствуйте,

требуется сформировать pdf документы из задизайненого PSD, с форматированием текста как в дизайне, вставить ссылки в текст, всего около 20 файлов.

Интересует, в принципе существует ли возможность формировать pdf с нестандартным шрифтом из psd?

Спасибо!

С уважением,

Николай