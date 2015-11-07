Разработка фирменных слайдов для презентации

Необходимо сделать презентацию на тему "история ЭВМ" от первых до суперсовременных компьютеров. Длина от 15 до 25 слайдов Презентация должна быть создана в Power Point. Крайний срок сдачи 8 ноября вечер. Приветствуется сдача сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуется разработка фирменных слайдов для оформления презентаций компании (4 слайда). Согласно фирменному стилю и логотипу.
Для Microsoft PP
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