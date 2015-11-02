Разработка презентации для онлайн-сервиса

Нужна презентация для привлечения партнеров в онлайн сервис haggle.pro

Задача презентации:Привлечение интернет-магазинов для сотрудничества сервисом Haggle.proНужно убедить владельцев и топ-менеджеров интернет-магазинов в том, что с сервисом haggle.pro можно зарабатывать даже предоставляя скидки и снижая цены.

Презентация будет высылаться вместе с письмами с предложением о сотрудничестве, будет размещаться на тематических форумах, сайтах, блогах и т.д.

Для рассмотрения вашей заявки, напишите в отклике "Haggle.pro", чтобы подтвердить, что вы прочитали описание задачи.

Основные тезисы, которые нужно показать в презентации во вложенном файле.Бюджет 1500-2000 руб.

Варианты и способы оплаты обсуждаются.

Для контактов указывайте в отклике или в профиле ваш скайп.