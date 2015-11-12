Разработать дизайн для документа WORD

$10
ПрезентацииЗавершен1 заявка143 просмотра
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Есть документ .doc - это Инвойс, нужно дизайн получше разработать (не корпоративный стиль) а дизайн расположения ячеек итд

Исполнитель должен иметь опыт работы в области дизайна, наличие скайпа приветствуется

Более детальное тз после короткого собеседования

8 лет назад
webportal2015
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
good job
все ок......рекомендую
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