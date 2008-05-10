Модификация ролика .fla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен26 заявок388 просмотров

Приветствую.

Есть ролик на флеше.

В целом требуется изменить шрифты в ролике и поменять несколько картинок.

Например: Поменять слова "drive" на "драйв", и изменить черно-белую картинку на цветную.

Ролик высылаю по запросу.

Все!

Жду Ваших предложений.

Работа не сложная, по этому решение принимаю быстро.

17 лет назад
papirus
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$15
1 день
Все четко. Владимир работу принял и вовремя сдал. Буду рад повторному сотрудничеству.
Хороший заказчик. Очень четкое техзадание. Оплата была произведена сразу после выполнения.

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash-презентация

    $500

    Требуется создать flash-презентацию с красивой и качественной анимацией. Презентация крупной выставки.

    Презентации20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертировать Word в PDF

    Привет нужна помощь конвертировать документ из Word документа в PDF файл, работа простецкая поэтому ищу людей которые сделают за хороший отзыв!

    Презентации2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание рекламного ролика

    Ролик будет транслировать в полном экране 1024х768 на экране 32". Трансляция offline, не через Интернет. Размер ролика не то чтобы не имеет значение, но не буду придираться за излишний вес. ...

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется презентация в power point

    $10

    Требуется презентация в power point Суть сделать из одного сайта презентацию по станкам на 50 страниц. Материалы искать не нужно, я все предоставлю. От вас только 50 страничная презентация. icq 5536412

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание мультимедийного резюме (креатив)

    $100

    Задача: Создать флэш-резюме на основании имеющихся данных, которое заинтересует кадровые агенства и работодателя (руководителя крупной компании) Требуемый опыт: - Креативность, умение нестандартно мыслить - Общее представление о автоматизации предприятий ...

    PowerPoint
    Презентации3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Презентации

    Необходимо создание презентаций в среде Microsoft Power Point для учителей по разным дисциплинам Работа постоянная Возможно - удаленна, но не желательно Опыт и ответственность приветствуется ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • FLASH - презентация

    Приветствую специалистов! Читайте внимательно вложенный файл! Жду адекватной оценки на поставленные задачи! Всю информацию отправляйте, пожалуйста, на e-mail! С уважением, Богачук Ярослав Сергеевич e-mail: [email protected] ...

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание Flash презентации для сайта bestwayusa.ru

    Необходимо создать солидную флеш презентацию нашей компании, сайт компании - bestwayusa.ru, должна отображать - основу деятельности нашей компании, услуги - процесс поиска, заказа, доставки, получения, растаможки и получения автомобиля конечным покупателем - ...

    HTML
    Презентации30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад