Создание рекламного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт15 заявок494 просмотра

Ролик будет транслировать в полном экране 1024х768 на экране 32".

Трансляция offline, не через Интернет. Размер ролика не то чтобы не имеет значение, но не буду придираться за излишний вес.

Тема ролика: медицинский центр.

Продолжительность ролика: не более 1 минуты.

Текст для ролика и сценарий (примерный) существует, также существует начитка профессиональными дикторами.

Clipart исполнитель должен найти сам.

Эффекты (без фанатизма) приветствуются.

Претенденту требуется обязательно(!) показать примеры работ. Критерии: полный экран, звук, желательно рекламный или демонстрационный, презентационный ролик.

17 лет назад
plr
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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