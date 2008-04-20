Создание рекламного ролика

Ролик будет транслировать в полном экране 1024х768 на экране 32".

Трансляция offline, не через Интернет. Размер ролика не то чтобы не имеет значение, но не буду придираться за излишний вес.

Тема ролика: медицинский центр.

Продолжительность ролика: не более 1 минуты.

Текст для ролика и сценарий (примерный) существует, также существует начитка профессиональными дикторами.

Clipart исполнитель должен найти сам.

Эффекты (без фанатизма) приветствуются.

Претенденту требуется обязательно(!) показать примеры работ. Критерии: полный экран, звук, желательно рекламный или демонстрационный, презентационный ролик.