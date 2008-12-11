Мультимедийные GPS- путеводители

Здравствуйте. Нужно оформить красиво презентацию в powerpoint, вставить таблицы и формулы. Желательно сделать на основе таблиц диаграммы, графики или еще что-то наглядное. Текст уже вбит. Вечером 28,01 нужно сдать черновой вариант, если будут замечания, доработать и ...