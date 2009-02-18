Требуется перенести информацию из pdf-файлов в xls-файлы, распределив сведения о туристических достопримечательностях в таблицу с заданной структурой. Информация на английском, немецком, французском, испанском языках.
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Российское консалтинговое агентство ищет сотрудника на рерайт текстов на срочный мультимедийный проект. Планируется найти человека на долгосрочную и постоянную работу. В связи с большими и постоянными объемами текстов по достопримечательностям Москвы. На данном ...Копирайтинг81 заявкаЗакрыт16 лет назад
КА Экспомир, как эксклюзивный представитель компании Digi-guide, ищет партнеров заинтересованных в разработке мультимедийных GPS- путеводителей! Демо версия на сайте www.digi-guide.comПрезентации6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт - точную копию с сайта партнера digi-guide.com, (4х язычный), сроки исполнения 2-3 недели.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт16 лет назад