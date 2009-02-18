kristish

Кристина kristish

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент - менеджмент

    Требуется перенести информацию из pdf-файлов в xls-файлы, распределив сведения о туристических достопримечательностях в таблицу с заданной структурой. Информация на английском, немецком, французском, испанском языках.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт текстов

    Российское консалтинговое агентство ищет сотрудника на рерайт текстов на срочный мультимедийный проект. Планируется найти человека на долгосрочную и постоянную работу. В связи с большими и постоянными объемами текстов по достопримечательностям Москвы. На данном ...

    Копирайтинг81 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Мультимедийные GPS- путеводители

    КА Экспомир, как эксклюзивный представитель компании Digi-guide, ищет партнеров заинтересованных в разработке мультимедийных GPS- путеводителей! Демо версия на сайте www.digi-guide.com

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим сайт

    Необходимо создать сайт - точную копию с сайта партнера digi-guide.com, (4х язычный), сроки исполнения 2-3 недели.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад