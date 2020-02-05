Необходимо разработать дизайн презентации (7 слайдов)

Сделать презентацию мастер-класса https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-sozdaniyu-valentinok-v-tekhnike-ebru/
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать красочную красивую и продающую презентацию, которая состоит из 7 слайдов.
Работать необходимо до полного утверждение.
Тексты и материалы для оформления в наличии.
Исполнителя выберем сегодня - приступить и завершить работу также необходимо сегодня.
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