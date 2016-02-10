Нужна креативная презентация в формате Prezi.com на 16 слайдов. В каждом слайде будет порядка 3 действий (приближение и прочее). Исходные данные: Презентация в фрмате powerpointОсновные элементы фирменного стиляИзображения для публикации (фото и видео материалы)В итоге нужно что-то ...
Нужен дизайнер для верстки текста в готовую презентацию .indd
Исходный файл - готовая презентация с иллюстрациями и прочими объектами не требует правок. Формат файла .indd (индизайн). Нужно подобрать шрифты и заверстать готовый текст в эту презентацию именно в .indd (индизайн). Презентация из 26 страниц; текста не много, это каталог из нескольких продуктов компании.
Укажите срок и стоимость работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно сделать презентацию в формате HTML 5 Презентация стандартная( меню и кнопки с дополнительной информацией) Срок выполнения 30 дней Подробную информацию по телефону или при личной встрече ТОЛЬКО ДЛЯ ...Презентации3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать презентаху в формате .pptx похожей на untt.com(.)ua конторы. 10 слайдов: наука и технологии страны, о конторе, все сервисы, 1 сервис - юридическая поддержка, 2 сервис - брокеридж и логистика, 3 сервис - аутстаффинг и рекрутинг, ...Презентации1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
Информацию по слайдам предоставлю. Примерно 10 слайдов будет. Сделать надо в стиле сайта baitex.ru. Это наш сайт. Оплата - 2 000 - 2 500 руб. Пишите сроки, способы оплаты.Презентации15 заявокЗакрыт9 лет назад
Коллеги, добрый день! Мне нужна помощь с подготовкой презентации (шаблон дан организаторами конференции). Что нужно: подобрать около 5 фотографий + сверстать 5-6 слайдов типа мотиваторов (фото+текст, красиво перенести графики из Excel). ...Презентации9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать КП в виде презы. Необходимо дизайнерское оформление, а именно: значки, фоны, все должно быть лаконично. Примеры во вложении.Презентации11 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется концепция развития проекта в текстовом виде. Необходимо используя бесплатные заготовки и иллюстрации оформить предложение в слайд (на выходе пронумерованные jpg 1..2...3..4... размером близким к HD формату).Завершен9 лет назад
1. Нужен шаблон для презентации формата PPT(дизайнерское оформлениелистов в кор цветах с картинками, контакты на каждой странице в шапке) . 2. Образец кор цветов, фото, лого с сайта Beauty-puf.ru 3. Образец коммерческого конкурентов в личку. ( ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо отредактировать текст в презентации: удалить с белого фона и вставить другой похожим шрифтом. Около 1000 символов. Спасибо! Указывайте сроки и стоимостьЗавершен9 лет назад