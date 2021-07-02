Оформить презентацию в keynote

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен1 заявка155 просмотров

20 страниц в презе, все тексты есть нужно только оформить.

4 года назад
werewolph
Владимир 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ppinkkry
Руслана 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$12
1 день
Escrow
Спасибо за помощь, обращался второй раз все ок.
Спасибо за доверие)

Заявки фрилансеров

ppinkkry
Руслана 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад

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