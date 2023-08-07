Потрібно зробити невеликий але стильний чек лист-презентацію

Требуется создать презентацию в официальном стиле. Презентация требуется для СМИ. Поэтому хотелось бы сотрудничать с профессионалом своего дела. Прежде, чем откликнуться на вакансию, просмотрите товары, чтобы я могла задать вопросы по презентации и вы понимали, о чем я ...