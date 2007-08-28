Презентации для медицинских семинаров

Разработать макет презентация системы поиска и бронирования туров в Интернет (CD + конверт) и напечатать 1000 экз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима помощь в создании схем и иллюстраций с использованием наиболее современных 2D и 3D технологий для их последующего использования в презентациях по медицинской тематике и в полиграфии. А так же общего дизайна презентаций.
С Вами будет работать консультант (врач)!!!
Необходимо Ваше территориальное местоположение в Питере. Иначе как с Вами будет общаться консультант.
Всякие там Аськи Скайпы не предлагать это ему трудно!!!
На выходе необходимо получить шаблон презентации и отдельные иллюстрации
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