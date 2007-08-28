Презентации для медицинских семинаров

Необходима помощь в создании схем и иллюстраций с использованием наиболее современных 2D и 3D технологий для их последующего использования в презентациях по медицинской тематике и в полиграфии. А так же общего дизайна презентаций.

С Вами будет работать консультант (врач)!!!

Необходимо Ваше территориальное местоположение в Питере. Иначе как с Вами будет общаться консультант.

Всякие там Аськи Скайпы не предлагать это ему трудно!!!

На выходе необходимо получить шаблон презентации и отдельные иллюстрации