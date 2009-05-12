Презентация

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Закрыт22 заявки409 просмотров

Необходимо подготовить презентацию для сети магазинов о преимуществах расположения магазинов в торговых центрах.

Максимальный объем 15 листов

Стоимость 15-20$

16 лет назад
Britannika
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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