Прошу обратить внимание, что я могу предложить взамен только хороший(!) отзыв. Я вам хороший отзыв, Вы мне рекламный ролик для rutube и youtube моего сайта.
Презентация
Необходимо подготовить презентацию для сети магазинов о преимуществах расположения магазинов в торговых центрах.
Максимальный объем 15 листов
Стоимость 15-20$
Заявки фрилансеров
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