Презентация баннерной рекламы на сайте

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - до 20-го октября 2007 г!!! Приложение крутится под MS Windows Изображение выводится на плазменную панель (800х600) с сенсорным экраном (реагирует на косание). Приложение прокручивает видеоряд (рекламный ролик), причем пользователь может передвигать предметы на экране, прикасаясь ...
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Задача создать презентацию баннерной рекламы отелей на сайте www.piligim.ua
Хотелось бы полноценный вариант (скачивание, либо на СD) и может усечённый (пониженного качества) до 10 Мб
Хотелось самому (или очень недорого) вносить изменения в презентацию - изменение отеля, изменение статистики, которая приводится в презентации. Звуковую дорожка хотелось бы положить самому.
Предполагаемый сценарий прилагается.
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