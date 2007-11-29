Срочно! Интерактивная презентация - реклама сигарет.

Необходима помощь в создании схем и иллюстраций с использованием наиболее современных 2D и 3D технологий для их последующего использования в презентациях по медицинской тематике и в полиграфии. А так же общего дизайна презентаций. С Вами будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - до 20-го октября 2007 г!!!
Приложение крутится под MS Windows
Изображение выводится на плазменную панель (800х600) с сенсорным экраном (реагирует на косание).
Приложение прокручивает видеоряд (рекламный ролик), причем пользователь может передвигать предметы на экране, прикасаясь к нему.
Когда пользователь прикасается к изображению на экране, у него должно возникнуть ощущение
попадание в иное пространство (либо измерение).
Они могут просто прикоснуться к изображению или провести рукой вперед-назад и увидеть,
что изображение меняется после их прикосновения.
Для создания изображения могут быть использованы следующие цвета: черный,
серебряный, и оттенки красного (совсем мало).
Изображение пачки должно быть вмонтировано в ролик.
Пользователдь должен иметь возможность остановить и загрузить изображение в свой
мобильный телефон при помощи Bluetooth.
Продолжительность презентации 5 минут.
Посмотреть проект можно тут: http://www.smartservices.ru/files/video/Romanian_reel_Lemur.wmv
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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