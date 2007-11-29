Срочно! Интерактивная презентация - реклама сигарет.

$5000
ПрезентацииЗавершен3 заявки447 просмотров
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СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - до 20-го октября 2007 г!!!

Приложение крутится под MS Windows

Изображение выводится на плазменную панель (800х600) с сенсорным экраном (реагирует на косание).

Приложение прокручивает видеоряд (рекламный ролик), причем пользователь может передвигать предметы на экране, прикасаясь к нему.

Когда пользователь прикасается к изображению на экране, у него должно возникнуть ощущение

попадание в иное пространство (либо измерение).

Они могут просто прикоснуться к изображению или провести рукой вперед-назад и увидеть,

что изображение меняется после их прикосновения.

Для создания изображения могут быть использованы следующие цвета: черный,

серебряный, и оттенки красного (совсем мало).

Изображение пачки должно быть вмонтировано в ролик.

Пользователдь должен иметь возможность остановить и загрузить изображение в свой

мобильный телефон при помощи Bluetooth.

Продолжительность презентации 5 минут.

Посмотреть проект можно тут: http://www.smartservices.ru/files/video/Romanian_reel_Lemur.wmv

16 лет назад
JohnFisher
Евгений 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dkirilloff
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$5000
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень адекватный и приятный в работе человек. Было приятно реализовывать вместе проект такого уровня и сложности. Все решения принимались быстро и ответственно. Очень рекомендую.
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