Срочно! Интерактивная презентация - реклама сигарет.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - до 20-го октября 2007 г!!!

Приложение крутится под MS Windows

Изображение выводится на плазменную панель (800х600) с сенсорным экраном (реагирует на косание).

Приложение прокручивает видеоряд (рекламный ролик), причем пользователь может передвигать предметы на экране, прикасаясь к нему.

Когда пользователь прикасается к изображению на экране, у него должно возникнуть ощущение

попадание в иное пространство (либо измерение).

Они могут просто прикоснуться к изображению или провести рукой вперед-назад и увидеть,

что изображение меняется после их прикосновения.

Для создания изображения могут быть использованы следующие цвета: черный,

серебряный, и оттенки красного (совсем мало).

Изображение пачки должно быть вмонтировано в ролик.

Пользователдь должен иметь возможность остановить и загрузить изображение в свой

мобильный телефон при помощи Bluetooth.

Продолжительность презентации 5 минут.

Посмотреть проект можно тут: http://www.smartservices.ru/files/video/Romanian_reel_Lemur.wmv