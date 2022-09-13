Презентация про информационную ответственность по информатике

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Закрыт27 заявок507 просмотров

нужно сделать презентацию по информатике про информационную ответственность на 10-12 слайдов и главное привести пример из жизни 

3 года назад
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