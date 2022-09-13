Требуется разработать презентацию на тему «Творчество Сухово-Кобылин» в формате 20 слайдов. Каждый слайд должен содержать текст из 1-3 предложений, оформление должно соответствовать стилю 18 века. Обеспечьте оригинальность и информативность материалов.
Презентация про информационную ответственность по информатике
нужно сделать презентацию по информатике про информационную ответственность на 10-12 слайдов и главное привести пример из жизни
Заявки фрилансеров
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