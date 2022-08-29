Урок на основе презентации будут вести 3 ученика. После главного первого слайда - представление учеников - модераторов. Они представят 3 блока: 1)выявление начальных знаний по теме по нескольким вопросам, 2)инфографика по теме техногенные и природные чс, ( этот раздел состоит из 4 слайдов) 3)анализ полученных знаний по состоянию на конец урока. Можно сделать в РР2016