Необходимо сделать презентацию на основе уже готовой версии. Презентацию сделать в определенном оформителском стиле. Презентация о работе промышленного предприятия ,для выступления руководителя перед представителями головной компании. В существующей версии презентации много текста. Необходимо сократить, добавить визуализации в виде схем, графиков, картинок производственного направления предприятия и выстроить логику перехода между слайдами.

Объем презентации - 7-8 слайдов.

Готов к обсуждению проекта.

Высока вероятность корректировеи материала по результатам рассмотрения.