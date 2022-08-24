Создать презентацию (коммерческое предложение)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок357 просмотров

Необходимо создать презентацию (коммерческое предложение) для сотрудничества двух компаний. Более подробно расскажем в переписке, а также добавим в чат с заказчиками для получения информации. 

3 года назад
dukanant55
Антон 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад

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Игорь
 
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