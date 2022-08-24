Требуется разработать оформление презентации нового продукта — жевательной резинки Kargo Gum. У вас есть готовый план и текст, необходим только дизайн. Возможна смена названия. Пример желаемого уровня оформления будет предоставлен. Объедините текст и дизайн в единое целое.
Создать презентацию (коммерческое предложение)
Необходимо создать презентацию (коммерческое предложение) для сотрудничества двух компаний. Более подробно расскажем в переписке, а также добавим в чат с заказчиками для получения информации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать несколько слайдов презентации в готовом стиле. Начать с одного слайда с мокапами ноутбука и смартфона, включая selling points в карточках. Оформление по готовым исходникам. Укажите цену за слайд и предоставьте примеры работ из портфолио.Презентации6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка презентации для IT-компании, соответствующей стилю сайта и обладающей современным, не устаревающим дизайном. Исполнитель должен предложить интересный подход к оформлению. Более подробная информация будет предоставлена после выбора исполнителя.Презентации16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн презентации с акцентом на выбор изображений и гифок. Включите текст для слайдов, приведенный в задании. Обязательное условие — выполнение тестового задания. Обсуждение стоимости услуг возможно.Презентации7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать презентацию, ориентируясь на предоставленный источник. Текстовки будут даны. Возможна работа в любой программе для создания презентаций.Презентации43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо записать видео длительностью 3-5 минут с заранее подготовленным текстом. Язык записи - русский или английский. Убедитесь, что видео соответствует указанной длительности и языковым требованиям.Презентации20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо найти около 50 подходящих референсов для фото и видео съемки фэшн-коллекции на фоне гор с черной лошадью. Съемка должна соответствовать осенней атмосфере и погоде. Приложен пример ожидаемого результата.Презентации9 заявокЗакрыт3 года назад
Инвестиционная компания SAGIDIS Limited ищет партнера для проведения конференции в Москве, посвященной цифровым продуктам и возможностям заработка в сфере НФТ. Идея направлена на активных людей, желающих развиваться и получать стабильный доход через криптовалюты. Презентации на конференции помогут ознакомиться с новым продуктом и его преимуществами.Презентациинет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо разработать презентацию для продукции фирмы, используя предоставленные фото и информацию. Ожидается красивый и привлекательный дизайн, который подчеркнет преимущества товара.Презентации85 заявокЗакрыт3 года назад