Презентацию нового продукта (жвачки)

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Завершен14 заявок559 просмотров

Нужно с нуля сделать качественное оформление презентации нового продукта, а точнее жевательной резинки. Название - Kargo Gum, - однако в конечном итоге я могу попросить сменить название в презентации, так как это не последний вариант. Суть такова: уже есть готовый план и текст для презентации, от вас требуется только создать дизайн и объединить всё вместе. Для понимания того уровня дизайна, который я ожидаю от вас, на почту или любым другим удобным для вас способом могу скинуть пример уже готовой подобной презентации другого продукта. Также и этикетки будущей жвачки, чтобы вы понимали в каком стиле желательно оформление. Здесь с прикреплением файлов проблема. 

3 года назад
guest_1661283163642
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
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Был
2 месяца назад
3 года назад
$60
7 дней
Escrow
Всё отлично
Отличный заказчик, спасибо за интересный проект

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roman_loginov
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