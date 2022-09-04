Нужно с нуля сделать качественное оформление презентации нового продукта, а точнее жевательной резинки. Название - Kargo Gum, - однако в конечном итоге я могу попросить сменить название в презентации, так как это не последний вариант. Суть такова: уже есть готовый план и текст для презентации, от вас требуется только создать дизайн и объединить всё вместе. Для понимания того уровня дизайна, который я ожидаю от вас, на почту или любым другим удобным для вас способом могу скинуть пример уже готовой подобной презентации другого продукта. Также и этикетки будущей жвачки, чтобы вы понимали в каком стиле желательно оформление. Здесь с прикреплением файлов проблема.