Требуется собрать презентацию строительной компании, используя актуальные материалы и пример желаемого результата. Объедините информацию и создайте новую презентацию в сжатые сроки.
Презентация приложения
Нужны сделать презентацию приложения. Пример: https://youtu.be/aNnNBfcJzX4
Adobe After Effects.
Заявки фрилансеров
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