Нужен дизайн для презентации + упаковать в PDF

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Завершен19 заявок488 просмотров

Презентация на 6-7 слайдов.  Контент для презентации (тексты, фото) предоставлю. Подробности в ПМ.  

От Вас информация по срокам и если возможно до ознакомления с ТЗ - примерную стоимость 

3 года назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$40
2 дня
Escrow
Сотрудничеством остался доволен. Быстрая обратная связь от Романа, работа выполнена в сроки.
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата - однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

Анна
 
26 лет
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21 год
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11 часов назад
116 отзывов
3 года назад
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Презентации
Ашир
 
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roman_loginov
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