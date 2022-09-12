Если б можно было поставить 10 звезд, поставил бы 10/10 Очень понравилось работать с данным заказчиком Поставил чёткую задачу, что надо сделать и какой результат получить. Обговорили все моменты и приступили к работе. Оперативная проверка и оплата Рекомендую для сотрудничества!