Презентацию pptx, ppt (инвестирование)

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Завершен8 заявок550 просмотров

необходима презентация компании

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ТЗ:

1) принципы работы и виды матриц

2) принципы линейного маркетинга

3) обзор и преимущества аквимикс

4) преимущества реферальной программы

5) сравнение матрицы и линейки. Почему для пассива линейка лучше

3 года назад
Karapuzzz
Никита 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dms1912
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
$130
1 день
Escrow
Молодой амбициозный парень. Очень креативный. Рабата выполнена превосходно. Рекомендую
Если б можно было поставить 10 звезд, поставил бы 10/10 Очень понравилось работать с данным заказчиком Поставил чёткую задачу, что надо сделать и какой результат получить. Обговорили все моменты и приступили к работе. Оперативная проверка и оплата Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

dms1912
24 года
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2 года назад
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