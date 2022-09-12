Требуется собрать презентацию строительной компании, используя актуальные материалы и пример желаемого результата. Объедините информацию и создайте новую презентацию в сжатые сроки.
Презентацию pptx, ppt (инвестирование)
необходима презентация компании
ТЗ:
1) принципы работы и виды матриц
2) принципы линейного маркетинга
3) обзор и преимущества аквимикс
4) преимущества реферальной программы
5) сравнение матрицы и линейки. Почему для пассива линейка лучше
Выбранный исполнитель
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