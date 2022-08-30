Создать презентацию

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Закрыт18 заявок530 просмотров

Создать pdf презентацию для проекта. Сайт компании https://climate-engineering.ru. презентация нужна не продукции а услуг. Есть сертификаты и прочее

Бюджет 4000. Первые слайды желательно показать сегодня

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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18 лет
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Дмитрий
 
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Адеми
 
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Артём
 
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Денис
 
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Полина
 
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Артём
 
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Каріна
 
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Славич
 
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Руслана
 
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Ольга
 
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Презентации
Кирилл
 
23 года
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Валерия
 
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Ева
 
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Игорь
 
25 лет
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