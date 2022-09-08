Здравствуйте. Имеется презентация медицинского аппарата. Требуется её оживить, осовременить (но не уходя от концепции). Фотографий дополнительных нет. Использовать потребуется то, что уже есть в презентации. Цветовую гамму оставить той же (+/-). И привести формат файла в альбомный А4 (для возможности распечатывания) - сейчас размеры страниц немного больше.