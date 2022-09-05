Требуется собрать презентацию строительной компании, используя актуальные материалы и пример желаемого результата. Объедините информацию и создайте новую презентацию в сжатые сроки.
Отзыв о работе
ТЗ
Необходимо, чтобы видео записала женщина от 20 до 60 лет!
Отзыв должен быть восторженным и эмоциональным. В отзыве вы благодарите со следующим текстом:
1. Сергей, хочу вас ещё раз поблагодарить за эту возможность! До сих пор не могу поверить, что это всё по-настоящему!!! 860 тысяч рублей за один, можно сказать, вечер! Спасибо вам ещё раз, теперь на все следующие пампы к вам!
2. Девушки, мужчины, я хочу поделиться с вами своей радостью! Начну с того, что я в криптовалюте особо не разбиралась, только начала свой путь. Вступала в разные каналы и изучала информацию, наткнулась на рокет клаб, решила попробовать записаться на памп, написала менеджеру. Через неделю с вложенных 90000 мне прислали 430!! Сказать что я удивлена - ничего не сказать. Отдельное спасибо Сергею! Всё доступно и понятно. Буквально деньги из воздуха!
3. Здравствуйте! Сергей, как и просили, записываю видео для ваших подписчиков! Вы молодец! Дали возможность людям заработать! От вселенной вам обязательно воздастся! Я не ожидала, что можно за несколько дней заработать такую большую сумму, не зря все говорят про криптовалюту. Спасибо вам большое!
4. Девочки, я вся на эмоциях, хотя уже прошло три дня! Заработала столько же, сколько раньше зарабатывала наверное за год! Закрыла наконец кредитку и купила компьютер для веб-дизайна. Не верила, что это всё правда, поэтому решила зайти в свой первый памп на 300 долларов. В итоге Сергей меня обрадовал, что всё прошло успешно и отправил на карту 210 тысяч!!! 50 уже отложила на следующий памп. Спасибо вам огромное ещё раз!!!
5. Хочу поблагодарить Сергея и Романа! У меня уже в этом канале подруга заработала 450 тысяч, и мне посоветовала с ней попробовать. Ну я конечно не поверила, но всё-таки подруга врать не станет. В итоге с ней вложили по 100 тысяч, через пару дней нам уже прислали на карту по 570!!! Я в восторге! Мужу пока не говорю. Спасибо вам большое за такую возможность!
6. Всем привет! Хочу записать отзыв, и делаю это даже не из-за просьбы, а от сердца! Пищала как ребёнок, когда на карту пришли 780 тысяч с вложенных 120!!! И это спустя четыре часа!!! Видимо я вовремя успела зайти до момента пампа токена. Я просто в шоке, вся счастливая, что слова заплетаются! Видимо сама судьба меня привела сюда, пойду собирать чемодан!
7. Сергей, хочу сказать вам огромное спасибо! В декрете уже четыре месяца, не знала, чем себя занять, про криптавалюту уже давно наслышана и даже держала немного биткоина. Знала, что в этой сфере можно хорошо заработать. И вот наткнулась на вас! Никогда раньше не зарабатывала полмиллиона за полгода, что уж тут говорить про неделю. Мужу уже похвасталась. Он шутит, что пора уходить с работы хихи Спасибо вам ещё раз!!!
8. Сергей, здравствуйте! Хочу обратиться к вам лично и ко всей команде вашего проекта! Вы большие умнички и делаете доброе дело! Благодаря вам уже заработала больше миллиона рублей и не собираюсь на этом останавливаться, потому что накопилось много желаний. Думаю, вселенная меня услышала и познакомила с вами. Огромное вам благодарность, счастья и здоровья!
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