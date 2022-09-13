Требуется редизайн презентации с целью улучшения визуального восприятия и структуры. Необходимо обновить графические элементы и сделать материал более привлекательным для аудитории.
Создать презентацию в PDF по прототипу
Необходимо создать презентацию (текст и оформление) в PDF по готовому прототипу
Тематика — оборудование для промышленного майнинга. Преимущество для исполнителей с опытом создания презентаций для аналогичных проектов (IT, производство и продажа промышленного оборудования и пр.)
1. Размер слайдов 16:9. Количество слайдов 11
2. Прототип предоставлю кандидату
- Дизайн на основе лендинга (есть исходники в Figma)
- Структура презентации и черновики текстов по слайдам.
Оплата по факту или безопасная сделка
Заявки фрилансеров
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