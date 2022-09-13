Необходимо создать презентацию (текст и оформление) в PDF по готовому прототипу

Тематика — оборудование для промышленного майнинга. Преимущество для исполнителей с опытом создания презентаций для аналогичных проектов (IT, производство и продажа промышленного оборудования и пр.)

1. Размер слайдов 16:9. Количество слайдов 11

2. Прототип предоставлю кандидату

- Дизайн на основе лендинга (есть исходники в Figma)

- Структура презентации и черновики текстов по слайдам.

Оплата по факту или безопасная сделка