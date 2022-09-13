Запрос на услуги по созданию презентаций. Уточняется возможность рисования презентаций для различных целей. Рассматриваются предложения от фрилансеров, способных выполнить данную задачу.
Презентация
Презентация на 6 слайдов для художника, на тему проведения благотворительных акций внутри банка. Задача срочная, дедлайн - 16 сентября
Заявки фрилансеров
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