Презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт13 заявок513 просмотров

Презентация на 6 слайдов для художника, на тему проведения благотворительных акций внутри банка. Задача срочная, дедлайн  - 16 сентября 

3 года назад
guest_16631739516382
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
21 день назад
145 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Презентации
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Ева
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Леся
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Аббос
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслана
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
3 года назад
Артем
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ксения
 
34 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Богдан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Презентация

    Запрос на услуги по созданию презентаций. Уточняется возможность рисования презентаций для различных целей. Рассматриваются предложения от фрилансеров, способных выполнить данную задачу.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать баннер

    $1

    Необходимо отредактировать баннер для презентации, изменив цвет фона. Укажите предпочтения по цветовой гамме и общему стилю оформления.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Презентация по математике 6 класс

    Требуется разработать презентацию по математике на тему пропорции для 6 класса. Общее количество слайдов должно составлять 7. Необходимо представить материал доступно и информативно.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Презентация

    $250

    Требуется разработка презентации с уникальным дизайном и четкой структурой. Необходимо подготовить слайды, включающие графики и текстовый контент. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Презентации26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна продвинутая презентация для урока ОБЖ 9 класс

    Требуется разработать продвинутую презентацию для урока ОБЖ в 9 классе. Презентация будет состоять из трех блоков: выявление начальных знаний, инфографика по техногенным и природным чрезвычайным ситуациям, а также анализ полученных знаний в конце урока. Использовать PowerPoint 2016.

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оживить (переделать) презентацию медицинского аппарата

    Требуется обновить презентацию медицинского аппарата, сохраняя концепцию. Используйте имеющиеся материалы, адаптируйте цветовую гамму и приведите формат к альбомному A4 для печати. Дополнительные фотографии не предоставляются.

    Презентации21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзыв о работе

    $3

    Необходимо записать восторженный видео-отзыв от женщины в возрасте от 20 до 60 лет о печатном заработке в криптовалюте. Отзыв должен содержать благодарности Сергею, эмоции и личные впечатления от заработка. Участницы делятся своими успешными примерами и радостью от финансовых достижений.

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Презентация приложения

    Требуется разработать презентацию приложения с использованием Adobe After Effects. Обратите внимание на стиль и качество, аналогичные представленному примеру. Основное внимание уделите визуальным эффектам и информативности материала.

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн для презентации + упаковать в PDF

    Требуется дизайн для презентации на 6-7 слайдов с предоставленным контентом (тексты, фото). Необходимо упаковать готовую презентацию в PDF. Укажите сроки выполнения и примерную стоимость до ознакомления с техническим заданием.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад