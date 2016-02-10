Презентация шоумена.

Исходный файл - готовая презентация с иллюстрациями и прочими объектами не требует правок. Формат файла .indd (индизайн). Нужно подобрать шрифты и заверстать готовый текст в эту презентацию именно в .indd (индизайн). Презентация из 26 страниц; текста не ...