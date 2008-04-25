Презентация в Power Point

Очень срочно нужно создать небольшую презентацию в PowerPoint (крайний срок -- 10 утра по Москве 15 мая, хотя лучше к обеду 14). Тема -- технологии WWW. В принципе, весь материал есть, нужно только отобрать наиболее подходящий для презентации. Основные иллюстрации тоже имеются.

Более точный план (что именно должно быть в презентации) сообщу после вашего обращения.

Главное требование -- внешняя привлекательность и информативность презентации. Супер навороты не требуются.

Обращаться желательно в аську: 488143577. Ну или сюда.