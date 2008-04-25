Презентация марки нижнего белья. Основные требования: 1. Использование технологий flash 2. Презентация одним файлом. 3. Открытие на весь экран монитора компьютера. 4. Первая часть презентации видио «о марке» 5. Вторая часть небольшой каталог продукции ...
Презентация в Power Point
Очень срочно нужно создать небольшую презентацию в PowerPoint (крайний срок -- 10 утра по Москве 15 мая, хотя лучше к обеду 14). Тема -- технологии WWW. В принципе, весь материал есть, нужно только отобрать наиболее подходящий для презентации. Основные иллюстрации тоже имеются.
Более точный план (что именно должно быть в презентации) сообщу после вашего обращения.
Главное требование -- внешняя привлекательность и информативность презентации. Супер навороты не требуются.
Обращаться желательно в аську: 488143577. Ну или сюда.
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