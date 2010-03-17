Презентация в PowerPoint.

Есть 16-страничный буклет. На его базе нужно сделать презентацию в Power Point примерно на 4-5 минут чистого времени, после чего сконвертировать получившийся файл в формат AVI.

Тексты, графика и т.д. есть в хорошем качестве. "Закольцованный" результат будет крутиться на выставке на экране телевизора.

Общение идет только по аське, рассматриваю только заявки от людей, которые

а) в качестве резюме пришлют на [email protected] ссылку на уже сделанную когда-то презентацию.

б) работают только по правилам weblancera (оставляют заявки здесь).

Оплата наличными или через Яндекс-деньги.

Назовите свой бюджет.

Спасибо.