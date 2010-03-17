Презентация в PowerPoint.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен4 заявки364 просмотра

Есть 16-страничный буклет. На его базе нужно сделать презентацию в Power Point примерно на 4-5 минут чистого времени, после чего сконвертировать получившийся файл в формат AVI.

Тексты, графика и т.д. есть в хорошем качестве. "Закольцованный" результат будет крутиться на выставке на экране телевизора.

Общение идет только по аське, рассматриваю только заявки от людей, которые

а) в качестве резюме пришлют на [email protected] ссылку на уже сделанную когда-то презентацию.

б) работают только по правилам weblancera (оставляют заявки здесь).

Оплата наличными или через Яндекс-деньги.

Назовите свой бюджет.

Спасибо.

PowerPoint
15 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$100
3 дня
Редкий случай, когда профессионализм исполнителя гармонично сочетается с высокой степенью ответственности. Честно говоря, я до сих пор не пойму, как Александр за такой короткий срок (2 дня) успел сделать тот объем работы, который я ему поручил. Ну уж он со мной и намучился, наверное. В качестве иллюстрации могу привести то, что один из вариантов он отправил мне в 3 (!) часа ночи! Но (главное!) мы-таки успели сдать работу заказчику вовремя! С удовольствием заплатил и гонорар, и премию. Спасибо, Александр.
Отличный работодатель! Четко и ясно объясняет суть задания, всегда на связи! А главное нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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