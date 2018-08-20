Нужно сделать презентацию для франшизы на 10-12 слайдов

Тематика: фастфуд

Для выбора подходящего фрилансера будет конкурс: каждому необходимо сделать 2-3 презентации по 3 страницы. Ресурсы которые нужны для работы( логотип, текст, постановка слайдов и фотографии) предоставлю.

Работа будет оцениваться в 10 000 - 15 000 руб.

Предварительно будет составлен договор об оказании данных услуг.

В последующем, если хорошо сработаемся нужно будет прорабатывать всю франшизу ( 80-100 стр.)