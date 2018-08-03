Необходимо сделать ролик. Наложить текст и озвучку(готова). Подробное тз по ссылке: https://docviewer.yandex.ru/view/25034263/?*=L0xl%2F4v057p9RwRVp2CI13kgFF97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjY5MTQ2NjExODk1MDY0MzAvMS4yIiwidGl0bGUiOiLRgtC3INGA0L7Qu9C40Log0YHQsdC%2B0YDQutCwKDIpLmRvYyIsInVpZCI6IjI1MDM0MjYzIiwieXUiOiI1Nzg5ODM5MjExNTM2MTgwMDc3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzODIwNzI5NjI2OX0%3D&page=3 По времени минут 5-7. Обязательно указывайте бюджет.
Создание презентации для веб-страницы
Создать письмо-презентацию( на 1 страницу) для почтовой рассылки, с описанием услуг компании. Компания занимается оптовыми продажами, бухгалтерскими услугами.
Указать сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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