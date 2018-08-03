Создание презентации для веб-страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки151 просмотр

Создать письмо-презентацию( на 1 страницу) для почтовой рассылки, с описанием услуг компании. Компания занимается оптовыми продажами, бухгалтерскими услугами.

Указать сроки и цену.

7 лет назад
KoshkoT
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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