Создать качественную презентацию

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт5 заявок266 просмотров

Провожу бесплатные вебинары онлайн. Нужна отличная презентация, которую показываю на нем. Такая, чтобы человеку презентация была полезна даже после вебинара.  

Для создания презентации выдам:  

- 2 лендинга, через которые человек попадает на вебинар  

- вебинар в записи (трехчасовое видео)  

- 2 презентации-примера (одна на 257 страниц, вторая на 106). У меня пока только на 13 страниц и она прям пустая очень(!).  

Приложите обязательно пример уже созданных вами презентаций. 

Сделать не обходимо до 10 утра субботы (время московское)

7 лет назад
Mr120
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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