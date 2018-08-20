Создать качественную презентацию

Провожу бесплатные вебинары онлайн. Нужна отличная презентация, которую показываю на нем. Такая, чтобы человеку презентация была полезна даже после вебинара.

Для создания презентации выдам:

- 2 лендинга, через которые человек попадает на вебинар

- вебинар в записи (трехчасовое видео)

- 2 презентации-примера (одна на 257 страниц, вторая на 106). У меня пока только на 13 страниц и она прям пустая очень(!).

Приложите обязательно пример уже созданных вами презентаций.

Сделать не обходимо до 10 утра субботы (время московское)