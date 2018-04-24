Презентацию в Key-Note

Требуется сделать презентационный ролик (до 1 мин.): рассказать об этом сайте https://crowd.admhmansy.ru и о том, как с ним работать (регистрироваться, размещать проекты и т.д.). Рассмотрю варианты как с озвучкой, так и без, можно и flesh-анимацию, и ...