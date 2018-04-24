Имеются картинки(на них таблицы, описание, фото, габаритные чертежи). Из них нужно сделать презентацию. Есть пример в Power Point , как она должна (примерно) выглядеть (дизайн, расположение и т.д) Таких презентаций нужно сделать 3 шт. Срок- ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать красивую презентацию в Key-Note. Прошу откликаться тех, кто уже создавал подобные презентации. Пришлите, пожалуйста, несколько ссылок на созданные вами работы.
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