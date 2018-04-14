Нужно сделать презентацию в PowerPoint

Необходимо превратить табличку в красивый и понятный PDF-файл, пригодный для рассылки по емейл. Срок - 1 день с момента выбора исполнителя. При отзыве пишите пожалуйста вашу цену и прикрепляйте примеры работ похожего типа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна презентация на 15-20 слайдов. Тематика - криптовалюта. Имеется примерный план. Часть информации на английском, надо будет перевести на русский.
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