Здравствуйте. Если у Вас есть квартира с хорошим ремонтом - то предлагаю быстрый заработок. Вы снимаете короткий видеоролик с отзывом о ремонте квартиры определенной компании, мы платим за этот ролик. Цена 2000р. Всего нужно около ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
скопировать из PDF картинку и вставить в ексель.
Картинка должна соответствовать наименованию.
Картинка должна соответствовать наименованию при фильтре.
- Похожие заказы
- $32Презентации2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $15
Нужен дизайнер, которые сейчас свободен. Задача: Дизайн (макеты) - готовые слайды для презентации. Показываться презентация будет через проекторы full hd. Срок: 9.00 утра по МСК завтра (пятница). Бюджет: 1.000 руб. Сделать 5 слайдов. 1. Программа конференции (расписание) - есть данные в ...Презентации3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна презентация аварийно-диспетчерской службы для потенциальных партнеров по договору https://yadi.sk/d/xGhU0QDI3ULkf4 презентация должна содержать: -фото -инфографику -текст Формат А4 Объем - 4-5 листовПрезентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создать красивую презентацию для компании до 10 страниц.Презентации27 заявокЗакрыт6 лет назад
Конкретное ТЗ вышлю по запросу от потенциального исполнителя.Основные исходные данные: 1. Ролик будет размещен на сайте, посвященному услугам по оказанию помощи в получении лицензии в области вооружения и военной техники (ВВТ). 2. Оптимальная продолжительность ролика не более ...Презентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день Нужно один раз разработать фирстиль: фон, лого, шрифты для презентации. После этого собрать по ТЗ 5-10 презентаций. Презентации не сложные, все как всегда: заголовки, картинки, графики, фоточки. Ссылка на примеры работ, дизайны презентаций - обязательно. В заявке указывайте ...Презентации9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Структура презентации: 1. Титул - 1 стр. 2. Услуги - 1 стр. 3. О компании - 1 стр. 4. Клиенты- 1 стр. 5. Портфолио - 9 кейсов по 2 стр. в среднем, всего 18 стр. 6. Контакты - 1 стр. Ориентировочный объем ...Презентации15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется презентация отражающая бизнес-эффекты от внедрения внутреннего корпоративного портала, призванного повышать уровень корпоративной культуры предприятия и уровень вовлеченности персонала в жизнь компании. Пишите ориентировочную стоимость за проект. СрокиПрезентации5 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы предоставляем лого и приблизитльный сюжет Даем тексты Даем видео с девушкой на зеленом фоне которая рассказывает о компании Ваша задача положить все на видео бекграунд который вы предоставляете - видео фоновое - доржно показывать творческий коллектив работающий в ...Презентации14 заявокЗакрыт6 лет назад
Я представляю дизайнерское агентство. Понимаю, что в ближайшее время будет слишком много заказов и своими силами не справимся. Поэтому ищем дополнительно исполнителей по следующим направлениям: [list][*]Видеопрезентации 3D и 2D заставки [list][*]Анимационные ролики [*]Скрайбинг [*]Go animate персонажка [/list][*]Презентации [*]Инфографика [*]3D моделирование [*]Написание сценария [/list]Презентации9 заявокЗакрыт6 лет назад