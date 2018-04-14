Создание презентации и медиа-кита

Здравствуйте. Если у Вас есть квартира с хорошим ремонтом - то предлагаю быстрый заработок. Вы снимаете короткий видеоролик с отзывом о ремонте квартиры определенной компании, мы платим за этот ролик. Цена 2000р. Всего нужно около ...