Создание презентации и медиа-кита

ПрезентацииЗакрыт4 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 80% контента и слайдов. Нужен общий дизайн и местами копирайт. Продукты и услуги маркетингового-ивент агенства. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций. Кидайте портфолио, успешному кандидату скину т.з. и проговорим по скапу.

6 лет назад
Katerina_Egorova
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужны видео отзывы про ремонт квартир

    $32

    Здравствуйте. Если у Вас есть квартира с хорошим ремонтом - то предлагаю быстрый заработок. Вы снимаете короткий видеоролик с отзывом о ремонте квартиры определенной компании, мы платим за этот ролик. Цена 2000р. Всего нужно около ...

    Презентации2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн слайдов для презентации

    $15

    Нужен дизайнер, которые сейчас свободен. Задача: Дизайн (макеты) - готовые слайды для презентации. Показываться презентация будет через проекторы full hd. Срок: 9.00 утра по МСК завтра (пятница). Бюджет: 1.000 руб. Сделать 5 слайдов. 1. Программа конференции (расписание) - есть данные в ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Презентация аварийно-диспетчерской службы

    Нужна презентация аварийно-диспетчерской службы для потенциальных партнеров по договору https://yadi.sk/d/xGhU0QDI3ULkf4 презентация должна содержать: -фото -инфографику -текст Формат А4 Объем - 4-5 листов

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание рекламного (промо-ролика) для сайта

    Конкретное ТЗ вышлю по запросу от потенциального исполнителя.Основные исходные данные: 1. Ролик будет размещен на сайте, посвященному услугам по оказанию помощи в получении лицензии в области вооружения и военной техники (ВВТ). 2. Оптимальная продолжительность ролика не более ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн презентации

    Добрый день Нужно один раз разработать фирстиль: фон, лого, шрифты для презентации. После этого собрать по ТЗ 5-10 презентаций. Презентации не сложные, все как всегда: заголовки, картинки, графики, фоточки. Ссылка на примеры работ, дизайны презентаций - обязательно. В заявке указывайте ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание презентации ивент-агенства

    $50

    Структура презентации: 1. Титул - 1 стр. 2. Услуги - 1 стр. 3. О компании - 1 стр. 4. Клиенты- 1 стр. 5. Портфолио - 9 кейсов по 2 стр. в среднем, всего 18 стр. 6. Контакты - 1 стр. Ориентировочный объем  ...

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать презентацию по внедрению корп. портала

    Требуется презентация отражающая бизнес-эффекты от внедрения внутреннего корпоративного портала, призванного повышать уровень корпоративной культуры предприятия и уровень вовлеченности персонала в жизнь компании.  Пишите ориентировочную стоимость за проект.  Сроки

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать видео ролик о компании

    Мы предоставляем лого и приблизитльный сюжет Даем тексты Даем видео с девушкой на зеленом фоне которая рассказывает о  компании Ваша задача положить все на видео бекграунд  который вы предоставляете - видео фоновое - доржно показывать творческий коллектив работающий в ...

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад