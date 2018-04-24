Сделать презентацию на основании имеющегося материала

ПрезентацииЗакрыт17 заявок278 просмотров
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Имеются картинки(на них таблицы, описание, фото, габаритные чертежи). Из них нужно сделать презентацию. Есть пример в Power Point , как она должна (примерно) выглядеть (дизайн, расположение и т.д)   Таких презентаций нужно сделать 3 шт.    Срок- ДО 6 мая

6 лет назад
ukrenergo12
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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