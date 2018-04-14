Презентация

ПрезентацииЗакрыт10 заявок336 просмотров
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тз:

15 листов

есть текст и фото (некоторые фото найти самостоятельно)

дизайн минималистичный и яркий

портфолио обязательно

6 лет назад
Larina1987
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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