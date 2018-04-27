Презентация сайта

Требуется сделать презентационный ролик (до 1 мин.): рассказать об этом сайте https://crowd.admhmansy.ru и о том, как с ним работать (регистрироваться, размещать проекты и т.д.).

Рассмотрю варианты как с озвучкой, так и без, можно и flesh-анимацию, и запись с экрана, можно использовать наработки с Ваших прежних проектов, главное, чтобы было просто, лаконично и понятно.

Вот варианты, близкие к тому, что требуется: https://www.weblancer.net/users/MrKlubnichka/portfolio/animatciya-39/prezentatciya-frontend-interfejsa-sajta-2161340/ и https://www.weblancer.net/users/Sergey11052007/portfolio/animatciya-39/videoinstruktciya-po-polyzovaniyu-servisom-2164868/

Срок сжатый - завтра к 15.00. В общих чертах сценарий предоставлю в ближайшее время, текстовку надо будет сделать и утвердить. Пожалуйста, вместе с названной ценой показывайте примеры, чтобы определиться с результатом.