Проект в Macromedia Direсtor MX

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Надо создать учебник по теме "Представление текстовой, графической, звуковой информации. Форматы представления информации".

Должен состоять из трех частей

1) теоретическая часть

2) практика (примеры решения задач в алгоритмическом языке КУМИР и Pascal)

3) Тест (закрытый тип) 7-10 вопросов

14 лет назад
Vita83
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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