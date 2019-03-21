Профессионально сделать презентацию в PowerPoint

Требуется создать профессионально оформленную презентацию в PowerPoint. Опыт нужен обязательно. В приложении есть примерный план и элементы презентации. Потребуются навыки работы с информацией (в том числе ее переработки), корректировки текста. Кроме того нужны идеи по структуре и отдельным элементам. Приветствуются хотя бы поверхностные знания о торговле на валютном рынке (но они не обязательны).

Информации довольно много, презентацию нужно сделать максимально качественно. Она предназначена для демонстрации потенциальным инвесторам. Исполнителю необходимо быть готовым к правкам и добавлению новой информации. Срочность высокая, сроки сжатые.