Создать бизнес план в PowerPoint

Здравствуйте. Нам необходимо подготовить презентацию-бизнес план для инвестора.

Инвестиции в тендер на косметические ремонт государственных учреждений.

Нужен исполнитель с опытом создания бизнес плана.

Все вводные есть, мы дадим. Ни каких анализов проводить не надо.

Нужно всё данные грамотно преподнести и оформить.

Я вижу формате PowerPoint, но это не принципиально, готовы рассмотреть другие варианты.