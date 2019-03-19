Создать бизнес план в PowerPoint

Необходимо сделать презентацию -предложение сотрудничества на 5 страниц в стиле как этот сайт: http://igor-airteam.ru. Шрифты и цвета использовать с сайта набросок и контент во вложении Жду ваших предложений в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нам необходимо подготовить презентацию-бизнес план для инвестора.
Инвестиции в тендер на косметические ремонт государственных учреждений.
Нужен исполнитель с опытом создания бизнес плана.
Все вводные есть, мы дадим. Ни каких анализов проводить не надо.
Нужно всё данные грамотно преподнести и оформить.
Я вижу формате PowerPoint, но это не принципиально, готовы рассмотреть другие варианты.
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