Создать бизнес план в PowerPoint

ПрезентацииЗакрыт14 заявок391 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нам необходимо подготовить презентацию-бизнес план для инвестора.

Инвестиции в тендер на косметические ремонт государственных учреждений.

Нужен исполнитель с опытом создания бизнес плана.

Все вводные есть, мы дадим. Ни каких анализов проводить не надо.

Нужно всё данные грамотно преподнести и оформить.

Я вижу формате PowerPoint, но это не принципиально, готовы рассмотреть другие варианты.

5 лет назад
Sabaev
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
19 дней назад
  • Похожие заказы

  • Сделать презентацию в PDF

    Необходимо сделать презентацию -предложение сотрудничества на 5 страниц в стиле как этот сайт: http://igor-airteam.ru. Шрифты и цвета использовать с сайта набросок и контент во вложении Жду ваших предложений в ЛС

    Презентации17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать видеоролик

    Необходимо разработать видеоролик для компании В ролике необходимо осветить: Коммуникацию имиджа и общей информации о продуктах. Сделать озвучку на русском и английском языках. Продолжительность ролика должна быть не более одной минут примеры видео: [url=https://youtu.be/SBWn8VYqvYQ]https://youtu.be/SBWn8VYqvYQ [/url][url=https://youtu.be/cwenLWoeItQ]https://youtu.be/cwenLWoeItQ [/url][url=https://www.videoblocks.com/video/aerial-shot-of-ocean-waves---flight-around-a-rock-cliff-reef-rdmucej9liqa8d05p]https://www.videoblocks.com/video/aerial-shot-of-ocean-waves---flight-around-a-rock-cliff-reef-rdmucej9liqa8d05p [/url]Оставляйте плз в придложении ориентировочную стоимость, сроки ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать презентацию о компании в ppt/pdf

    Мы продаем фрукты  с доставкой. Нужно сделать презентацию о компании в ppt или прези с общим доступом, или еще где-либо. Хочется получить нормальный продукт, т к на уровне "и так сойдёт" умею сам. Исполнитель может скинуть ...

    Презентации18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн презентации (7 слайдов)

    Необходимо сделать полный редизайн презентации на семь слайдов с блок-схемами и таблицей. Все тексты и логика готовы. Палитры и логотипы имеются. Срочно. Оплата на карту через PaySend.

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео обзоры по международному криптовалютному проекту (ICO)

    Добрый день, рассматриваем кандидатов в международный криптовалютный проект (ICO).   Задачи:  Запись видео обзоров проекта, разъяснение технических и маркетинговых нюансов потенциальной аудитории.  Переписка в соц.сетях (преимущественно Telegram канал), ответы на вопросы.  Запись мануалов (как регистрироваться, что нажать, как установить).  От Вас:  Приятная ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Презентация PDF

    Простая динамическая презентация для компании – агенства по продаже недвижимости в новостройках Кол-во слайдов 15-20. Стиль – простая смена страниц презентации, минимализм. Есть пример. От исполнителя – обязательно примеры подобной работы и сроки.

    Презентации13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простая динамическая презентация

    Простая динамическая презентация для компании – агенства по продаже недвижимости в новостройкахЦель – привлечение потенциальных клиентов на выставке недвижимости путем трансляции видео на экране, размещенном возле стенда организации.  Кол-во слайдов 5-6 смена страниц в среднем 10 ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка слайдов презентации

    Необходима разработка презентации продуктов компании для участия в выставке. Тематика - криптовалюты Продукты компании: 1. Платежный шлюз (платежные карты Visa/MC) 2. Крипто шлюз (работа с криптовалютами) 3. Защищенное хранилище данных 4. Мультивалютный кошелек 5. Криптобиржа На каждый продукт около 3-4 слайдов, плюс пара ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать презентацию

    Нужна презентация о веб-студии в форматах pdf и PowerPoin (возможно - видео на базе PowerPoint). Обязателен опыт и портфолио тк нужно вИдение профессионала по структуре и визуализации. Требования: - должно быть информативным и легко считываемым - тут ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад