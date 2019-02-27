Сделать презентацию о компании в ppt/pdf

Необходимо сделать полный редизайн презентации на семь слайдов с блок-схемами и таблицей. Все тексты и логика готовы. Палитры и логотипы имеются. Срочно. Оплата на карту через PaySend.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы продаем фрукты с доставкой. Нужно сделать презентацию о компании в ppt или прези с общим доступом, или еще где-либо. Хочется получить нормальный продукт, т к на уровне "и так сойдёт" умею сам.
Исполнитель может скинуть 1-2 работы, если ок - напишу детали.
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