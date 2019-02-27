Сделать презентацию о компании в ppt/pdf

ПрезентацииЗакрыт18 заявок255 просмотров
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Мы продаем фрукты  с доставкой. Нужно сделать презентацию о компании в ppt или прези с общим доступом, или еще где-либо. Хочется получить нормальный продукт, т к на уровне "и так сойдёт" умею сам.

Исполнитель может скинуть 1-2 работы, если ок - напишу детали.

5 лет назад
guest_15528544041365
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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