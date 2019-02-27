Сделать презентацию о компании в ppt/pdf

Мы продаем фрукты с доставкой. Нужно сделать презентацию о компании в ppt или прези с общим доступом, или еще где-либо. Хочется получить нормальный продукт, т к на уровне "и так сойдёт" умею сам.

Исполнитель может скинуть 1-2 работы, если ок - напишу детали.