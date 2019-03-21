Видео-инструкция для плеера

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно создать подобную заставку для сайта, продающего аналитическую программу для покеристов. Статическое лого уже есть. Это будет демонстрироваться на заглавной странице сайта. пример: https://videohive.net/item/technology-logo/21838056?s_rank=10 ТЗ и подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описать все преимущества до 60 сек. Видео для Апстор и Гуглплей.
https://itunes.apple.com/ua/app/silence-music/id1401084344?l=ru&mt=8&fbclid=IwAR1qZ48Ndva_w4TK5SU6izuuTp7GO9u4CqQJ5WmpWVEZYITso9RWUfo2rYM
Примеры ваших работ обязательны.
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