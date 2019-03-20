Нужно создать анимированное лого

Здравствуйте. Нам необходимо подготовить презентацию-бизнес план для инвестора. Инвестиции в тендер на косметические ремонт государственных учреждений. Нужен исполнитель с опытом создания бизнес плана. Все вводные есть, мы дадим. Ни каких анализов проводить не надо. Нужно всё данные грамотно ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Нужно создать подобную заставку для сайта, продающего аналитическую программу для покеристов. Статическое лого уже есть. Это будет демонстрироваться на заглавной странице сайта.
пример: https://videohive.net/item/technology-logo/21838056?s_rank=10
ТЗ и подробности в личку
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