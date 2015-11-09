Сделать Презентацию

$30
ПрезентацииЗакрыт1 заявка87 просмотров
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Добрый день! 

Наша компания занимается оптовой продажей замороженных овощей и ягод. Нам надо сделать презентацию, ниже прикрепляю образец наших партнеров. 

Надо сделать что-то подобное только с тематикой о замороженных овощах и ягодах. 

С уважением, 

Кравченко Дмитрий! 

8 лет назад
ledenica
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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