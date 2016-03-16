Сделать презентацию компании

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Закрыт8 заявок232 просмотра

Добрый день ! Нуждаемся в презентации компании 

Компания занимается услугами дезинфекции наш сайт http://dezuslugi.com/ 

Вот пример презентации http://dezinfec.ru/  Ролик о компании 

9 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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