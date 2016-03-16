Выбираю исполнителя для создания презентации (не для продаж, а просто модные тенденции). Задача очень простая. Нужно сделать самое простое графическое оформление шаблона (буквально заголовок и чёрточка сверху и чёрточка и адрес сайта снизу). ...
Сделать презентацию компании
Добрый день ! Нуждаемся в презентации компании
Компания занимается услугами дезинфекции наш сайт http://dezuslugi.com/
Вот пример презентации http://dezinfec.ru/ Ролик о компании
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